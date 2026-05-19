Fabrizio Corona a palazzo Chigi da Giorgia Meloni la decisione

Fabrizio Corona si è recato a Palazzo Chigi per un incontro con il presidente del Consiglio. La visita avviene in un momento in cui il procedimento legale per diffamazione, che coinvolge anche Luca Arnau, si avvicina a una fase cruciale. La decisione sulla data dell’udienza ha attirato l’attenzione, poiché rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso. La presenza di Corona nel palazzo del governo ha suscitato interesse tra gli osservatori e i media.

Il processo per diffamazione che vede imputati Fabrizio Corona e Luca Arnau entra in una fase destinata a far discutere, non solo per i nomi coinvolti, ma anche per il luogo in cui si svolgerà uno dei passaggi più attesi. L’udienza fissata per giovedì 21 maggio si terrà infatti a Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio, dove sarà ascoltata Giorgia Meloni in qualità di parte civile. La vicenda nasce da un articolo pubblicato il 20 ottobre 2023 su Dillingernews.it, sito riconducibile a Corona e diretto dal giornalista Luca Arnau. Il titolo finito al centro del procedimento era “E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato? Dalla Sicilia ci raccontato che. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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FABRIZIO CORONA: ORDINE PARTITO DA GIORGIA MELONI A PALAZZO CHIGI

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