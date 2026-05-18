Fabrizio Corona e il faccia a faccia con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi per la causa per diffamazione

Giovedì 21 maggio, Fabrizio Corona si presenterà a Palazzo Chigi per un'udienza legale. Con lui sarà presente il suo avvocato, Ivano Chiesa. La causa riguarda un procedimento per diffamazione, nel quale Giorgia Meloni figura come parte civile. La presenza dell'ex paparazzo in questa sede legale rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario avviato contro di lui. La vicenda si sviluppa nell'ambito delle procedure giudiziarie in corso.

Fabrizio Corona sarà a Palazzo Chigi giovedì 21 maggio con il suo storico avvocato, Ivano Chiesa, per l'udienza del processo che lo vede imputato per diffamazione, con Giorgia Meloni come parte civile. Il faccia a faccia tra l'ex paparazzo e la premier non si terrà dunque nell'aula del Tribunale. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Samira Lui a Verissimo dopo Corona: faccia a faccia con Silvia Toffanin

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Fabrizio Corona a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con Giorgia Meloni: il processo per diffamazione contro l’ex paparazzo trasloca nella sede del governo

Leggi anche: Giorgia Meloni e Fabrizio Corona, il processo giovedì a Palazzo Chigi

Fabrizio Corona risarcisce e punta a patteggiare un’ipotesi di bancarotta: udienza domani milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Corona-Meloni e il processo per diffamazione aggravata, udienza a Palazzo Chigi giovedìFabrizio Corona, con il suo avvocato Ivano Chiesa, dovrebbe essere presente nell'udienza fissata per giovedì prossimo, 21 maggio, che si terrà a Palazzo Chigi - con la giudice dell'ottava penale Nicol ... ansa.it

Fabrizio Corona a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con Giorgia Meloni: il processo per diffamazione contro l’ex paparazzo trasloca nella sede del governoFabrizio Corona incontra Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: il processo per diffamazione si sposta nella sede del governo. ilfattoquotidiano.it