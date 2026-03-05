Sky Sport Motori Weekend 5 - 8 Marzo F1 Australia e IndyCar Arizona in streaming su NOW

Dal 5 all’8 marzo, Sky Sport Motori Weekend trasmette in streaming su NOW il GP Australia 2026 di Formula 1 e l’IndyCar in Arizona. La gara di Melbourne segna il debutto della nuova stagione di F1, con il ritorno di Carlo Vanzini alla telecronaca. Contestualmente, anche l’evento di IndyCar si svolge in Arizona, offrendo agli appassionati un weekend ricco di gare in diretta.

Formula 1 al via con il GP Australia 2026 in diretta su Sky Sport e NOW. La nuova stagione di Formula 1 accende i motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 5 a domenica 8 marzo, appuntamento in diretta esclusiva con la prima tappa del 2026, il Gran Premio d'Australia, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Nel weekend anche l'NTT IndyCar Series, in pista in Arizona. La nuova e rivoluzionaria stagione di F1 parte dal circuito Albert Park di Melbourne giovedì alle 13 con la conferenza stampa piloti, pronti ad attaccare il trono di Lando Norris, campione in carica della scorsa stagione.

