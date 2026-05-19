Extra in Tour il Sannio celebra l’eccellenza dell’olio evo | premiati i migliori produttori della provincia
Sabato 16 maggio, nel Chiostro di Santa Sofia a Benevento, si è svolta la cerimonia di premiazione dedicata agli oli extra vergine di oliva prodotti nella provincia di Sannio. L’evento ha riunito produttori locali, autorità e appassionati, con l’obiettivo di riconoscere le eccellenze dell’olio evo. Durante la giornata sono stati assegnati riconoscimenti ai migliori produttori, sottolineando la qualità e la tradizione delle produzioni della zona. La manifestazione si è conclusa con un breve momento di confronto tra i partecipanti.
Tempo di lettura: 3 minuti Il Chiostro di Santa Sofia di Benevento ha ospitato sabato 16 maggio 2026 la cerimonia di premiazione della terza edizione del Concorso Provinciale “Extra in Tour”, appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva sannita e delle eccellenze del territorio. Una serata che ha unito tradizione, qualità e sperimentazione culinaria, mettendo al centro il patrimonio olivicolo della provincia di Benevento. Per la categoria “fruttato intenso” il primo posto è andato al Frantoio Romano di Ponte con “Ortice Riserva”, ottenuto da varietà ortice e olive molite in proprio. Il riconoscimento è stato consegnato dal vicepresidente nazionale Coldiretti Gennarino Masiello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Sullo stesso argomento
Filiera Olio Extra Bio, a Benevento il seminario sulle strategie per valorizzare l’olio EVO nel mercato globaleTempo di lettura: 2 minutiBenevento si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato al futuro dell’olivicoltura biologica e alle nuove...
Olio EVO in crisi: il paradosso dei prezzi che uccide i produttoriIl settore dell’olio extravergine d’oliva in Italia attraversa una tempesta economica senza precedenti, con i produttori locali che si trovano a...
GIO EVAN IN RADIO E IN DIGITALE IL NUOVO BRANO MA BENE Un invito ad accogliere ciò che fa male, riconoscendone il valore https://ada.lnk.to/mabene DA GIUGNO AL VIA IL TOUR MUSICALE, COMICO E SPIRITUALE EXTRA TERRESTE 12 GIUG facebook
Il poliedrico artista e sognatore concreto GIO EVAN, torna sulle scene discografiche con il brano MA BENE. Aspettando il tour ed Evanland #GioEvan #MaBene #Extraterreste #Evanland x.com
Opinione: il sistema di combo in Tour era molto divertente e sarebbe fantastico come modalità extra reddit