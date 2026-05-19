Extra in Tour il Sannio celebra l’eccellenza dell’olio evo | premiati i migliori produttori della provincia

Sabato 16 maggio, nel Chiostro di Santa Sofia a Benevento, si è svolta la cerimonia di premiazione dedicata agli oli extra vergine di oliva prodotti nella provincia di Sannio. L’evento ha riunito produttori locali, autorità e appassionati, con l’obiettivo di riconoscere le eccellenze dell’olio evo. Durante la giornata sono stati assegnati riconoscimenti ai migliori produttori, sottolineando la qualità e la tradizione delle produzioni della zona. La manifestazione si è conclusa con un breve momento di confronto tra i partecipanti.

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