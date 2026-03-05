in renault non vendiamo semplicemente auto vendiamo pop culture

Arnaud Belloni, direttore marketing globale di Renault, ha affermato che l’azienda non si limita alla vendita di automobili, ma promuove anche elementi della cultura pop. Questo approccio fa parte del progetto chiamato Renaulution, che ha portato a un cambiamento nell’immagine del marchio francese. Attualmente, Renault punta molto sulla nuova Clio, accompagnata da campagne pubblicitarie iconiche e da collaborazioni con il mondo dell’arte, della musica e del cinema.

Una rivoluzione, che voi avete chiamato Renaulution. Qual è stata la scintilla iniziale e quali gli step chiave? «In termini di marketing, la Renaulution ha avuto l’obiettivo di far riemergere l’amore per Renault e allo stesso tempo rendere il brand più forte. In che modo? Solitamente intervenendo sul prodotto, realizzato auto desiderate, sexy, ma per far questo è necessario sostituire l’intera gamma. Cambiare la gamma solitamente richiede dai 5 ai 10 anni, non avevamo tutto quel tempo: Luca de Meo mi chiese di cambiare l’immagine di Renault in uno o due anni, perciò sono partito dal cambiare subito il logo. Poi in due anni ho cambiato tutta la pubblicità, prima in Europa e poi nel resto del mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

