Commissariamento FIGC la nuova ombra sul calcio italiano dopo lo scandalo arbitri | i precedenti nel nostro Paese e all’estero

Da calcionews24.com 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, il mondo del calcio italiano si è trovato nuovamente sotto i riflettori a causa di uno scandalo che coinvolge gli arbitri di Serie A. Questa vicenda ha portato alla discussione sulla possibilità di commissariare la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), un provvedimento che non si verificava da tempo nel nostro Paese. La questione si inserisce in un quadro più ampio che coinvolge anche altri paesi e precedenti storici.

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