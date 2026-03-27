Sport Illumina dalla riqualificazione del campetto al nuovo playground | il progetto prende forma

A breve partiranno i lavori del progetto “Sport Illumina”, finanziato dal ministero e gestito da Sport e Salute. L’intervento prevede la riqualificazione di un campetto e la creazione di un nuovo playground nella città. Il progetto si inserisce in un programma di interventi volti a migliorare le strutture sportive urbane. La data di avvio dei lavori non è ancora stata comunicata.

ANCONA - È prossimo l’inizio dei lavori per il progetto “Sport Illumina”, intervento attuato a livello ministeriale da Sport e Salute, che ne sostiene i costi di realizzazione. La giunta ha approvato ieri mattina, su proposta dell’Assessore alle Politiche giovanili Marco Battino, il progetto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - “Sport Illumina”, dalla riqualificazione del campetto al nuovo playground: il progetto prende forma Articoli correlati Genova, Marassi: un nuovo playground ‘Sport illumina’ dai fondi ministeriali per giovani e sport.Marassi si prepara a un nuovo spazio sportivo: approvato il progetto per il playground ‘Sport illumina’ ai Giardini Lamboglia Un intervento... Maradona verso il futuro: prende forma il progetto di riqualificazione dello stadio di Napoli"> NAPOLI – Il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona entra nel vivo e comincia a prendere una forma concreta. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sport Illumina Temi più discussi: Con Sport Illumina inizia la riqualificazione dei playground urbani; Sport Illumina, spazi attrezzati e playground in 85 Comuni italiani; Sport Illumina, lo sport esce dai palazzetti e torna al centro della vita urbana; Giardini Lamboglia a Marassi: ecco il progetto di riqualificazione delle aree sportive. Nepi 'con Sport Illumina nuovi spazi aperti e accessibili in Friuli'ha aggiunto -. Lo sport non deve avere barriere: né economiche, né di orario, né di talento. In una regione con oltre 2.600 realtà sportive attive, il tema oggi non è solo la quantità dell'offerta, ma ... ansa.it Illumina, nuova visione sport per Italia parte da Cologno MonzeseRoma, 16 mar. (askanews) – Un’Italia dove lo sport non è più un privilegio, ... msn.com Torna questa settimana "Linea Verde Illumina - Sport e Salute", in onda sabato 28 marzo alle 11.25 su #Rai1, con all'interno la rubrica “Benessere e territorio" con Elisa Silvestrin, che continua il suo tour in Calabria accompagnata da Andrea Lo Cicero. - facebook.com facebook La Calabria sabato su Rai 1 con Linea verde illumina - Sport e salute. Telecamere a Tropea per raccontare il Vibonese e la Costa degli dei #ANSA x.com