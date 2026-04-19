Adam morto a due anni in ospedale sit-in di protesta davanti all’ospedale di Rovigo | la rabbia dei genitori

Da virgilio.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di genitori, parenti e amici si è radunato davanti all’ospedale di Rovigo per un sit-in di protesta. La manifestazione è stata organizzata dopo la morte di un bambino di due anni avvenuta nel reparto pediatrico dell’ospedale. La protesta si è svolta senza incidenti e ha visto la presenza di diverse persone che hanno espresso il loro malcontento e la loro rabbia per quanto accaduto.

Sit-in di protesta davanti all’ospedale di Rovigo per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla morte del piccolo Adam. Il bambino di due anni e mezzo, di nazionalità egiziana, è deceduto dopo una complicazione avvenuta nel corso di un intervento chirurgico che, almeno in apparenza, non presentava problemi particolari. Adam morto in ospedale a Rovigo, la denuncia della famiglia Le parole del portavoce della comunità egiziana su Adam Sit-in di protesta nel piazzale dell’ospedale di Rovigo Adam morto in ospedale a Rovigo, la denuncia della famiglia Il piccolo Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddik è morto a Padova dopo una complicazione chirurgica avvenuta durante un intervento nell’ospedale di Rovigo.🔗 Leggi su Virgilio.it

adam morto a due anni in ospedale sit in di protesta davanti all8217ospedale di rovigo la rabbia dei genitori
© Virgilio.it - Adam morto a due anni in ospedale, sit-in di protesta davanti all’ospedale di Rovigo: la rabbia dei genitori

Notizie correlate

Morte del piccolo Adam, aperta un’inchiesta. Sit-in davanti all’ospedale di Rovigo, l’urlo del papà: “Cos’hanno fatto a mio figlio?”Rovigo, 19 aprile 2026 – Una storia che ha sconvolto tutti che lega nel dolore, due territori, il Polesine e la Provincia di Parma.

Leggi anche: Famiglia nel bosco, sit-in di protesta davanti alla struttura di Vasto: "Bimbi a casa con i genitori"

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Adam morto a 2 anni dopo un intervento al braccio. La famiglia: È entrato in ospedale saltellando, cosa è successo in sala operatoria?; A Rovigo bimbo di due anni e mezzo morto dopo un intervento al braccio, la rabbia del papà: Era entrato in ospedale saltellando e ridendo; Il piccolo Adam morto a due anni: l'intervento di routine finito in tragedia. All'arrivo in ospedale rideva e giocava; Adam di 2 anni muore dopo l'intervento al braccio, mamma e papà: Arrivato in ospedale ridendo e giocando, poi cos'è successo?.

adam morto a dueAdam morto a due anni in ospedale, sit-in di protesta davanti all’ospedale di Rovigo: la rabbia dei genitoriLa protesta di genitori, parenti e amici del piccolo Adam davanti all’ospedale di Rovigo, dove è stato sottoposto all’intervento prima del decesso ... virgilio.it

adam morto a dueIl piccolo Adam morto a due anni: l'intervento di routine finito in tragedia. «All'arrivo in ospedale rideva e giocava»Il dramma del piccolo Adam lascia senza parole. Un bambino di 2 anni e mezzo che entra in ospedale apparentemente in salute e senza grossi problemi, che invece perde tragicamente la ... corriereadriatico.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.