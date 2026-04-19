Un gruppo di genitori, parenti e amici si è radunato davanti all’ospedale di Rovigo per un sit-in di protesta. La manifestazione è stata organizzata dopo la morte di un bambino di due anni avvenuta nel reparto pediatrico dell’ospedale. La protesta si è svolta senza incidenti e ha visto la presenza di diverse persone che hanno espresso il loro malcontento e la loro rabbia per quanto accaduto.

Sit-in di protesta davanti all’ospedale di Rovigo per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla morte del piccolo Adam. Il bambino di due anni e mezzo, di nazionalità egiziana, è deceduto dopo una complicazione avvenuta nel corso di un intervento chirurgico che, almeno in apparenza, non presentava problemi particolari. Adam morto in ospedale a Rovigo, la denuncia della famiglia Le parole del portavoce della comunità egiziana su Adam Sit-in di protesta nel piazzale dell’ospedale di Rovigo Adam morto in ospedale a Rovigo, la denuncia della famiglia Il piccolo Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddik è morto a Padova dopo una complicazione chirurgica avvenuta durante un intervento nell’ospedale di Rovigo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Adam morto a due anni in ospedale, sit-in di protesta davanti all’ospedale di Rovigo: la rabbia dei genitori

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