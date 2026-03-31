Giovedì 2 aprile a Palazzo dei Normanni, si terrà il convegno Walk of Life: Una rivoluzione creativa. Riscrivere la narrazione dell’autismo, in Sala Mattarella alle 16. Alla presenza delle istituzioni regionali, dei relatori, delle famiglie che accompagneranno i bambini e i ragazzi coinvolti nel progetto il convegno sarà l'occasione per analizzare e condividere i risultati di un percorso progettuale socio educativo finanziato dall’assessorato alla Famiglia -Regione Siciliana, ideato dal Comune di Termini Imerese grazie al lavoro degli Uffici dell’assessorato alle Politiche sociali e dei servizi territoriali comunali e gestito dalla Cooperativa sociale Aress Fabiola. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Walk of Life: a Palazzo dei Normanni un convegno e i “disegni di bambini” riscrivono la narrazione dell’autismo

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