Evasione sequestro da oltre 817mila euro per società di autonoleggio

Le forze dell’ordine di Avellino hanno sequestrato oltre 817 mila euro a una società di autonoleggio. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale, che hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal giudice. I dettagli relativi alla vicenda e alle motivazioni dell’ordine non sono stati resi noti.

1 Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione all’Ordinanza di Sequestro Preventivo emessa dal G.I.P. presso il Tribunale d i Avellino, su richiesta di questo Ufficio, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per un ammontare complessivo pari ad € 817.124,20 corrispondente alle imposte evase, quale profitto dei reati di omessa ed infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini II.DD. ed I.V.A., commessi nella gestione di una società d i capitali operante nel settore del noleggio di autovetture con sede nella provincia Irpina. Tale provvedimento costituisce l’epilogo d i... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Evasione, sequestro da oltre 817mila euro per società di autonoleggio Evasione fiscale, sequestro da oltre due milioni di euro a un imprenditoreLe indagini avevano passato al setaccio i periodi d'imposta dal 2015 al 2021, con la contestuale esecuzione di 25 attività ispettive nei confronti di... Evasione fiscale, sequestro da oltre due milioni di euro. L’imprenditore si oppone, la Cassazione confermaLa corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla difesa e ha confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti... Aggiornamenti e notizie su Evasione. Temi più discussi: Frodi fiscali e riciclaggio per 5 miliardi: 281 persone denunciate; Prato: sequestrati beni per evasione fiscale milionaria verso la Cina; Club di calcio evade il fisco per due milioni: sequestro di beni e due denunce; Terni, il sindaco Stefano Bandecchi a processo per evasione fiscale: Dimostreremo la nostra innocenza. FOGGIA Criptovalute, evasione e autoriciclaggio: sequestro da 650mila euro nel FoggianoFOGGIA – Un sistema articolato di evasione fiscale e autoriciclaggio attraverso l’utilizzo di criptovalute è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Foggia, che ha eseguito un decreto di ... statoquotidiano.it Criptovalute, evasione e sussidi pubblici: sequestro da oltre 650mila euroOltre 650mila euro sequestrati tra beni di lusso e criptovalute al termine di un’indagine che ha svelato un sofisticato sistema di evasione fiscale costruito ... pupia.tv Sempre più Regioni puntano su ticket elettronici, sistemi contactless e app, per semplificare l’accesso ai mezzi e ridurre l’evasione tariffaria - facebook.com facebook