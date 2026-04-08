' Ndrangheta maxi blitz tra Calabria e Nord Italia | 54 misure cautelari coinvolta anche la provincia di Reggio

Dalle prime ore di questa mattina, le forze dell'ordine hanno avviato un'operazione che ha portato all'esecuzione di 54 misure cautelari in diverse province italiane, tra cui Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo. Le persone coinvolte sono accusate di vari reati legati a un'organizzazione criminale. L'operazione ha coinvolto anche la provincia di Reggio Calabria, e si è concentrata su un ampio quadro di attività illecite.

Dalle prime ore di questa mattina, la polizia di Stato sta dando esecuzione a 54 misure cautelari nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, nei confronti di persone gravemente indiziati, a vario titolo, di una complessa serie di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ‘Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in diverse regioni: arresti anche nel SannioTempo di lettura: < 1 minuto La Polizia sta eseguendo, dalle prime ore di questa mattina, 54 misure cautelari a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio... Leggi anche: Traffico illecito di rifiuti tra Italia, Grecia e Bulgaria: 6 misure cautelari, coinvolta anche Salerno Argomenti più discussi: Maxi operazione anti 'ndrangheta per traffico di droga e armi: 54 misure cautelari tra Calabria e Nord Italia; Il pentito dei Senese: la tessera di Fratelli d’Italia, il pass alla Camera e il selfie con Meloni; ‘Ndrangheta, maxi blitz della Polizia: 54 arresti tra Calabria e Nord Italia – I NOMI; ’Ndrangheta, ecco i nomi delle persone coinvolte nel maxi blitz della Polizia. Blitz della Polizia in Calabria, Campania e Nord Italia. I DETTAGLI https://www.ilvibonese.it/cronaca/ndrangheta-nel-vibonese-54-arresti-blitz-in-calabria-campania-e-nord-italia-gi2dh4ao - facebook.com facebook #Webuild per il Nord Italia: posati oltre 50 km di doppio binario nel cuore del #Veneto. Il Consorzio IRICAV Due, guidato da Webuild, che opera per conto di #RFI - Gruppo @fsitaliane, ha ultimato le opere civili della piattaforma ferroviaria e l’armamento dell x.com