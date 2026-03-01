Disastri naturali legati al cambiamento climatico | tra simulazioni esercitazioni uso di piattaforme interattive come la scuola affronta l’argomento in Europa

In Europa, le scuole stanno integrando nelle loro programmazioni l’educazione ai rischi naturali e climatici attraverso simulazioni, esercitazioni e l’uso di piattaforme interattive. Questa attività riguarda principalmente la gestione dei disastri legati al cambiamento climatico, con un’attenzione crescente su come affrontare eventi estremi e calamità naturali. Le iniziative sono sempre più presenti nelle scuole di diversi paesi europei.

L’educazione alla gestione dei rischi naturali e climatici sta entrando in modo sempre più strutturato nei sistemi scolastici europei. Il rapporto Preparedness education in Europe – 2025 (pubblicato da Eurydice) documenta come terremoti, alluvioni, incendi boschivi e ondate di calore non siano più affrontati soltanto come eventi straordinari, ma come fenomeni da integrare stabilmente nei curricula, dentro una più ampia strategia di resilienza civile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

