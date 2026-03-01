Disastri naturali legati al cambiamento climatici | tra simulazioni esercitazioni uso di piattaforme interattive come la scuola affronta l’argomento in Europa

In Europa, le scuole stanno integrando l’educazione ai rischi naturali e climatici attraverso simulazioni, esercitazioni e piattaforme interattive. Questo approccio mira a preparare gli studenti a affrontare eventuali disastri legati ai cambiamenti climatici, rendendo il tema parte integrante dei programmi scolastici. L’obiettivo è diffondere consapevolezza e competenze pratiche, coinvolgendo attivamente i giovani in modo più strutturato.

L’educazione alla gestione dei rischi naturali e climatici sta entrando in modo sempre più strutturato nei sistemi scolastici europei. Il rapporto Preparedness education in Europe – 2025 (pubblicato da Eurydice) documenta come terremoti, alluvioni, incendi boschivi e ondate di calore non siano più affrontati soltanto come eventi straordinari, ma come fenomeni da integrare stabilmente nei curricula, dentro una più ampia strategia di resilienza civile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Asia sud-orientale, oltre 4 milioni di studenti senza scuola a causa dei disastri climaticiIn diverse aree del sud-est asiatico, milioni di bambini hanno dovuto abbandonare le aule scolastiche a causa dell’impatto diretto dei disastri...

Athos Salomè e il 2026 apocalittico: tra AI e disastri naturali!Il “Nostradamus vivente” prevede un futuro sconvolgente tra crisi globali, rivoluzioni tecnologiche e risveglio spirituale.

Nel 2025 i disastri naturali hanno causato perdite per 260 miliardi di dollari. Il report AONLo scorso anno le perdite economiche globali causate dai disastri naturali hanno raggiunto i 260 miliardi di dollari ... energiaoltre.it

Eurobarometro, terrorismo e disastri naturali al centro preoccupazioni italianiTerrorismo e disastri naturali legati al cambiamento climatico sono al centro delle preoccupazioni degli italiani. È quanto emerge dall'ultimo Eurobarometro pubblicato dal Parlamento europeo e ... ansa.it

A #Sanremo2026 un momento anche per pensare alla #Sicilia e alla comunità di #Niscemi dopo i disastri naturali di gennaio x.com

Oggi alle ore 12.45, il DRPC parteciperà alla tavola rotonda in video conferenza sul tema: L'esperienza del "ciclone Harry": il ruolo della comunicazione per la prevenzione e la gestione dei disastri naturali nei territori insulari. Un dialogo con rappresentanti del - facebook.com facebook