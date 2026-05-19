Eulalio | Non pensavo di riuscire a tenerla La Maglia Rosa mi sta dando forza

Durante la decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro di 42 chilometri tra Viareggio e Marina di Massa, Filippo Ganna si è imposto con prestazioni eccezionali. L’atleta ha completato il percorso in un tempo che gli ha permesso di consolidare la leadership generale. In un'intervista, un altro ciclista ha commentato di aver trovato forza grazie alla Maglia Rosa, manifestando entusiasmo per la propria prestazione. La tappa ha visto anche altri corridori impegnati in una gara di resistenza e velocità.

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Uno stratosferico Filippo Ganna domina la decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro individuale Viareggio-Marina di Massa di 42 chilometri. Il corridore della Netcompany Ineos precede sul traguardo, con distacchi siderali, il compagno di squadra Thymen Arensman e il francese Remy Cavagna. La corsa per il successo di tappa non era però l’unico tema caratterizzante della giornata. Al centro dell’attenzione figurava infatti anche il tanto atteso duello per la conquista della maglia rosa che ha riservato un verdetto, almeno in parte, sorprendente rispetto alle previsioni. Il portoghese Afonso Eulalio chiude con un ritardo di 4’57” dal vincitore di tappa, ma con una prova di grande generosità riesce a salvare il simbolo del primato e resiste al prevedibile assalto di Jonas Vingegaard per soli 27”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Eulalio: “Non pensavo di riuscire a tenerla. La Maglia Rosa mi sta dando forza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Afonso Eulalio difende la maglia rosa: “Grande lavoro di squadra, Caruso mi ha aiutato nel finale” Ganna domina la crono di Massa, Eulalio resta in maglia rosaMASSA - Filippo Ganna domina nella cronometro del Giro d'Italia 2026, la Massa-Viareggio di 42 chilometri. Giro d’Italia 2026, Ganna vince cronometro Massa: Eulalio resta in maglia rosaFilippo Ganna ha dominato la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, decima tappa del Giro d'Italia 2026, a 54,921 km/h di media. Il corridore della ... lapresse.it Giro d’Italia 2026, Afonso Eulálio resta in maglia rosa dopo la crono: Non pensavo di riuscire a tenerla, continuerò a godermela e a lottare© LaPresseAfonso Eulálio si è assicurato almeno un’altra giornata in Maglia Rosa al Giro ... msn.com