Eugenio Micele, pensionato, ha arrestato un terzo sospetto di truffa grazie alle sue azioni. La vicenda si svolge a Bologna e risale al 19 maggio 2026. I truffatori coinvolti sono stati fermati dopo che l’uomo ha intrapreso un’azione che ha portato alla loro cattura. La sua presenza e il suo intervento hanno permesso di mettere fine a una serie di episodi illeciti che coinvolgevano diverse persone. La vicenda si è conclusa con l’arresto del terzo sospetto.

Bologna, 19 maggio 2026 – E tre. I truffatori non hanno scampo, quando incrociano sulla loro strada il signor Eugenio Micele. In pochi anni, l’ottantenne residente in zona universitaria è riuscito a incastrare e far arrestare, in flagranza di reato, tre malviventi che avevano tentato di raggirarlo, “ma di truffe ne ho sventate ben di più ”, come racconta. Ieri mattina, l’ultima ‘cattura’: nei guai è finito un pluripregiudicato quarantunenne campano, arrestato dalla Squadra mobile avvertita da Micele. “Come al solito hanno chiamato al fisso – racconta –. La scusa, stavolta, era che avevano clonato la carta di identità di mia moglie e con i suoi dati avevano affittato una macchina con cui era stata messa a segno una rapina”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eugenio, il pensionato terrore dei truffatori: “Così ho fatto arrestare il terzo”

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