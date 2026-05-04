Mamma ho avuto un incidente paga l'ospedale | ma non ha figli maschi e a 85 anni fa arrestare i truffatori a Torino

A 85 anni, una donna ha evitato di cadere in una truffa fingendo di credere alla richiesta di aiuto di un ipotetico figlio malato. Dopo aver capito che si trattava di una truffa, ha chiamato i Carabinieri, che sono intervenuti e hanno arrestato i responsabili. La donna ha anche scoperto che erano stati sottratti oggetti durante un altro tentativo di raggiro avvenuto poco prima.

Una 85enne sventa una truffa ai suoi danni fingendo di credere al raggiro del "figlio malato". Avvisa i Carabinieri e fa trovare la refurtiva di un altro colpo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Multi SubThey Called His Mother a Mistress… Biggest Mistake Ever!

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