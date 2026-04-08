Italian Lifestyle aperta la call 2026 | sfida per startup Pmi e spinoff universitari

È stata annunciata l’apertura della call 2026 del programma Italian Lifestyle, che mira a selezionare startup, piccole e medie imprese e spinoff universitari attivi nei settori del Made in Italy. Il progetto si rivolge a realtà innovative che sviluppano tecnologie abilitanti per valorizzare il patrimonio produttivo italiano. La sfida rimane aperta per tutte le aziende interessate a partecipare e presentare le proprie proposte entro i termini stabiliti.

È aperta la call 2026 del programma di accelerazione Italian Lifestyle dedicata alla selezione di startup, Pmi e spinoff universitari che sviluppano tecnologie abilitanti nei settori del Made in Italy. Giunto alla quinta edizione, il programma di accelerazione ha finora s elezionato e supportato 24 progetti imprenditoriali, scelti tra centinaia di candidature, che hanno raccolto complessivamente circa 7 milioni di euro di capitali, avviato 240 Proof of Concept e collaborazioni con aziende partner, e generato oltre 140 nuovi posti di lavoro sul territorio. Le startup, le PMI e gli spinoff selezionati per l’edizione 2026 riceveranno un contributo di 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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