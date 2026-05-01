Ama approva il bilancio d' esercizio 2025 | 830mila euro di utile netto e raccolta rifiuti in aumento

L'Assemblea dei Soci di Ama ha approvato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2025. Il documento presenta un utile netto di circa 830.700 euro e segnala un incremento nella quantità di rifiuti raccolti rispetto all'anno precedente. La decisione è stata presa nei tempi previsti dalla normativa vigente. Il bilancio descrive anche altri dati economici e operativi dell'azienda per il periodo considerato.

L’Assemblea dei Soci di Ama ha approvato, nei termini previsti dalla legge, il bilancio di esercizio 2025, che si chiude con un utile netto di 830,7 mila euro. Si tratta del secondo risultato positivo consecutivo, un dato che conferma il consolidamento del percorso di equilibrio.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bcc Milano, l’assemblea dei soci approva il bilancio d’esercizio 2025 con 77 milioni di euro di utile Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utileArezzo, 27 aprile 2026 – Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ama approva il bilancio d'esercizio 2025: 830mila euro di utile netto e raccolta rifiuti in aumento; Priolo, il commissario approva bilancio consuntivo e adesione alla rottamazione quinquies.