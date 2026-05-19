Estorsione per due paia di occhiali | ventunenne finisce in carcere

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere a Torre del Gallo con l’accusa di aver commesso un episodio di estorsione. Secondo le indagini, avrebbe ricattato una persona chiedendo due paia di occhiali, e si tratterebbe di un comportamento già ripetuto in passato con modalità simili. L’arresto è stato effettuato dopo un’indagine condotta dagli agenti, che hanno ricostruito i passaggi della vicenda.

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È finito in carcere a Torre del Gallo, arrestato dalla polizia per il reato di estorsione. E non sarebbe la prima volta che mette in atto lo stesso schema di ricatto. Il giovane, 21enne domiciliato a Voghera, di nazionalità egiziana, ha agganciato la sua vittima su una app d’incontri. Si è così accordato con un 60enne e si sono incontrati nella casa dell’uomo a Pavia, domenica pomeriggio. Prima di andarsene dall’abitazione si è però impossessato illecitamente di due paia di occhiali, da sole e da vista, chiedendo alla vittima 100 euro per restituirglieli. Una richiesta, anche per la cifra non troppo elevata, che ha convinto il 60enne ad andare a prelevare le banconote per il pagamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Estorsione per due paia di occhiali: ventunenne finisce in carcere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rubano sette paia di occhiali all'Upim e scappano verso la stazione: la fuga finisce a RogoredoPrima il colpo all'interno del grande magazzino, poi la fuga disperata verso la stazione, terminata però con le manette. Assalto alla Vision Trade: spariscono 1.500 paia di occhialiIl colpo è stato messo a segno da un commando di sette, otto malviventi nella notte tra il 6 e il 7 marzo. Estorsione per due paia di occhiali: ventunenne finisce in carcereIl giovane ha pendenti altri tre procedimenti: un altro per estorsione messa a segno con modalità simile e altri due per atti persecutori ... ilgiorno.it Ricatta un 60enne conosciuto su una app d'incontri: 21enne arrestato per estorsioneIl giovane, dopo essere stato a casa della vittima, si è impossessato di due paia di occhiali chiedendo soldi per restituirglieli. Ma è finito in carcere ... ilgiorno.it