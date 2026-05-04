Rubano sette paia di occhiali all' Upim e scappano verso la stazione | la fuga finisce a Rogoredo

Due persone sono entrate in un grande magazzino, hanno rubato sette paia di occhiali e sono scappate a piedi verso la stazione. La fuga è durata poco, perché sono state fermate poco dopo dagli agenti nelle vicinanze della stazione di Rogoredo. I responsabili sono stati portati in commissariato e sono in stato di fermo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani.

Prima il colpo all'interno del grande magazzino, poi la fuga disperata verso la stazione, terminata però con le manette. Nel pomeriggio di domenica, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato due cittadini marocchini di 31 anni, ritenuti responsabili di un furto aggravato in concorso.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ladri rubano 13 telefoni e scappano dopo la scarica di fumo nel negozio (video): arrestati nonostante la fuga a TorinoA Torino, nei giorni scorsi, gli agenti della polizia hanno arrestato due ladri poco dopo un furto in un negozio di cellulari in corso Giulio Cesare. Donna sorpresa a rubare a Catania, furto di occhiali da 1200 euro: quante paia ne aveva sotto la giaccaÈ scattata una denuncia per furto nei pressi di Largo dei Vespri, dove una donna di 40 anni di origine polacca è stata sorpresa mentre cercava di...