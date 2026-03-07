Assalto alla Vision Trade | spariscono 1.500 paia di occhiali

Nella notte, un gruppo di persone ha preso di mira il negozio Vision Trade, situato in una zona centrale della città. Durante l’assalto, sono stati sottratti circa 1.500 paia di occhiali, lasciando il negozio in uno stato di disordine. I responsabili sono entrati forzando la vetrina e hanno poi fatto perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il colpo è stato messo a segno da un commando di sette, otto malviventi nella notte tra il 6 e il 7 marzo. Da una prima stima il bottino si aggira attorno ai 150mila euro. La stessa azienda colpita proprio cinque anni fa. Indagano i carabinieri Pochi giorni dopo l'arresto messo a segno dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Padova che hanno assicurato alla giustizia gli autori di una spaccata avvenuta al negozio Officine ottiche Gianeletti di via Martiri della Libertà a Padova, la sensazione era che questo tipo di assalti fosse ormai archiviato. Ma la malavita ha una capacità di "turnover" impressionante e nella notte tra il 6 e il 7 marzo alle 2,30 un commando criminale ha preso di mira l'azienda Vision Trade di via dell'Artigianato a Casalserugo di proprietà di Michele El Kassir. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Solidarietà a Perugia, donati 10 paia di occhiali per persone povere o fragili: il progettoUn atto concreto destinato a migliorare la qualità della vita di individui in difficoltà o fragili. Colpo da Gianeletti nel cuore della notte: spariti 800 paia di occhialiSpaccata in pieno centro a Padova al negozio di occhiali Gianeletti Officine Ottiche di via Martiri della Libertà.