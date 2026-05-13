Sisma 2016 il Tar ferma l' esproprio dei terreni per le casette | Mancano documenti e il contraddittorio con la Regione

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha emesso un’ordinanza che sospende l’esproprio dei terreni destinati alle strutture di emergenza costruite dopo il terremoto del 2016 a Cascia. La decisione si basa sulla mancanza di alcuni documenti necessari e sull’assenza di un contraddittorio con la Regione coinvolta nel procedimento. La questione riguarda le aree occupate per le cosiddette “casette” di emergenza.

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha bloccato l’esproprio delle aree occupate per le strutture abitative di emergenza realizzate dopo il terremoto del 2016 a Cascia. I giudici amministrativi hanno emesso un'ordinanza che descrive lacune documentali e procedimentali da parte del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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