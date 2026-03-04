Firenze ex ippodromo Le Mulina | legittima per il Tar la revoca della concessione decisa dal Comune

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha riconosciuto la legittimità della revoca della concessione dell'ex ippodromo Le Mulina a Firenze decisa dal Comune. La delibera di decadenza è stata giudicata valida dal Tar, che ha respinto le opposizioni presentate contro questa decisione. La vicenda riguarda quindi la gestione e il controllo dell’area da parte dell’amministrazione comunale.

Ha vinto Palazzo Vecchio. La delibera di decadenza dalla concessione dell'ex ippodromo Le Mulina di Firenze è legittima. Lo ha stabilito la terza sezione del Tar della Toscana rigettando il ricorso della Pegaso srl contro il provvedimento emesso dal Comune lo scorso maggio. Prima di entrare nel merito il collegio ha ripercorso le tappe principali dell'intera vicenda. In particolare che il Comune "sin dal luglio 2018 il complesso immobiliare sia stato consegnato alla ricorrente libero da persone e cose e che, da tale momento, gli obblighi previsti in convenzione a suo carico siano divenuti esigibili". Non solo, "ancora nel novembre 2025, la Soprintendenza ha dichiarato di essere in attesa delle integrazioni documentali richieste alla Pegaso per evadere la richiesta di parere di propria competenza".

Cascine, l’ex ippodromo delle Mulina torna al Comune di FirenzeFirenze, 4 marzo 2026 – L'ex ippodromo delle Mulina, alle Cascine, torna al Comune di Firenze.

