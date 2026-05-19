La Procura di Prato ha chiuso le indagini relative all'esplosione avvenuta il 9 dicembre 2024 a Calenzano. Sono sette i dirigenti di Eni e due della ditta Sergen coinvolti nel procedimento. L'inchiesta si concentra sulle responsabilità legate alla gestione e alla sicurezza dell'incidente. Le accuse sono state formulate a seguito delle analisi e delle verifiche condotte dagli inquirenti. La vicenda ha portato alla chiusura delle indagini preliminari, che ora passano alla fase successiva del procedimento giudiziario.

La Procura di Prato, che conduce l’inchiesta sull’esplosione che avvenne il 9 dicembre del 2024 al deposito di carburante Eni di Calenzano (Firenze) e che causò la morte di 5 persone e il ferimento di altre 27, ha inviato l’avviso di conclusione delle indagini a sette dirigenti dell’Eni e a due appartenenti all’impresa appaltatrice Sergen. I reati contestati a vario titolo agli indagati sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali colpose. In relazione all’incidente occorso alla struttura, la Procura informa in una nota che è terminato dopo oltre un anno l’incidente probatorio, fase del procedimento che si è protratta... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Esplosione a Calenzano, chiuse le indagini per 7 dirigenti Eni e 2 della ditta Sergen

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