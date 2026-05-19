Esplorazione spaziale salute e innovazione | l’astronauta Walter Villadei all’Università politecnica delle Marche
Nella sede dell’Università politecnica delle Marche si sono svolti un ciclo di seminari nei giorni 18 e 19 maggio, organizzati dall’astronauta e colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei. Villadei è stato comandante della missione suborbitale Virtute-1 e pilota della missione Ax-3 sulla Stazione Spaziale Internazionale. Durante l’evento sono stati affrontati temi legati all’esplorazione spaziale, alla salute e alle innovazioni tecnologiche sviluppate nel settore aerospaziale. La partecipazione ha coinvolto studenti, ricercatori e professionisti interessati alle sfide e alle opportunità nel campo spaziale.
ANCONA – Si è tenuto alla Politecnica delle Marche un ciclo di seminari, il 18 e il 19 maggio, curato dall’astronauta e colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, comandante della missione suborbitale Virtute-1 e pilota della missione Ax-3 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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