Walter Villadei il racconto dell' astronauta della missione spaziale Axiom Mission 3
Oggi gli studenti di un istituto scolastico di Latina hanno incontrato Walter Villadei, ufficiale dell’Aeronautica Militare e partecipante alla missione spaziale Axiom Mission 3. L’incontro si è svolto all’interno dell’edificio scolastico, dove l’astronauta ha condiviso alcune esperienze della sua carriera e del viaggio nello spazio. La visita ha coinvolto gli studenti in una discussione su temi legati all’esplorazione spaziale e alle attività dell’Aeronautica.
Gli studenti dell’istituto comprensivo “Giuseppe Giuliano” di Latina hanno incontrato oggi l’astronauta Walter Villadei, ufficiale dell’Aeronautica Militare e protagonista della recente missione spaziale Axiom Mission 3. Un evento speciale che ha saputo unire emozione, conoscenza e ispirazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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