Walter Villadei il racconto dell' astronauta della missione spaziale Axiom Mission 3

Oggi gli studenti di un istituto scolastico di Latina hanno incontrato Walter Villadei, ufficiale dell’Aeronautica Militare e partecipante alla missione spaziale Axiom Mission 3. L’incontro si è svolto all’interno dell’edificio scolastico, dove l’astronauta ha condiviso alcune esperienze della sua carriera e del viaggio nello spazio. La visita ha coinvolto gli studenti in una discussione su temi legati all’esplorazione spaziale e alle attività dell’Aeronautica.