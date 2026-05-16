Un' astronauta all' UnivpM | il colonnello Walter Villadei arriva ad Ancona per un ciclo di seminari
Un ciclo di seminari si svolgerà all’Università politecnica delle Marche, con la partecipazione dell’astronauta e colonnello dell’Aeronautica militare Walter Villadei. L’evento è organizzato dall’ateneo e prevede incontri con il pubblico e studenti, durante i quali Villadei condividerà le sue esperienze legate alle missioni spaziali Virtute-1 e Ax-3. Villadei ha ricoperto ruoli di comando e pilotato veicoli spaziali sulla Stazione spaziale internazionale.
ANCONA – Si terrà all’Università politecnica delle Marche un ciclo di seminari curato dall’astronauta e colonnello dell’Aeronautica militare Walter Villadei, comandante della missione suborbitale Virtute-1 e pilota della missione Ax-3 a bordo della Stazione spaziale internazionale.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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