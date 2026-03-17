Una scuola di Trezzo ha annullato la visita alla moschea di Mezzago. L’associazione Assalam, che gestisce lo spazio brianzolo, ha deciso di cancellare l’evento, citando come motivo la presenza di troppi rischi di strumentalizzazione. La decisione è stata presa prima dello svolgimento dell’attività e il caso viene ora considerato chiuso.

Scuola di Trezzo in visita alla moschea di Mezzago, caso chiuso: l’associazione Assalam che gestisce lo spazio brianzolo annulla la gita programmata dall’istituto “Ai nostri Caduti", per troppi rischi di strumentalizzazione. Ma la polemica infuria e tra le voci che hanno preso posizione sulla vicenda c’è Massimiliano Rivabeni, sindaco del borgo alle porte di Monza. "In paese non c’è nessuna moschea – spiega – sono rimasto stupito davanti all’iniziativa della scuola. Sul territorio c’è Assalam, una realtà culturale con cui negli anni abbiamo costruito un rapporto serio e trasparente di dialogo e convivenza nel pieno rispetto delle regole e delle istituzioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Annullata la gita alla moschea: "Strumentalizzazioni, caso chiuso"

Articoli correlati

La scuola in moschea. Gita a Mezzago annullataScuola di Trezzo in visita alla moschea di Mezzago, caso chiuso, l’associazione Assalam che gestisce lo spazio brianzolo, annulla la gita programmata...

Studenti vanno in gita in moschea. La visita è già un casoIn gita scolastica alla moschea: è l'idea avuta da una scuola di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano.

Contenuti utili per approfondire Annullata la gita alla moschea...

Discussioni sull' argomento Annullata la gita alla moschea: Strumentalizzazioni, caso chiuso; Oria, annullata la gita di terza media: troppo poche adesioni, il costo scoraggia le famiglie; La scuola in moschea Gita a Mezzago annullata.

La scuola in moschea. Gita a Mezzago annullataL’associazione Assalam che gestisce lo spazio annulla la visita da Trezzo Troppi rischi di strumentalizzazione. Ma la polemica politica non si placa. msn.com

RE-CALL Annullata festa di fine Ramadan Annullata a Foggia festa di fine Ramadan: “Solidarietà verso vittime innocenti dei conflitti in Medio Oriente” Scopri i dettagli https://www.lattacco.it/it/cultura-e-costume/64-contenitori/50626-foggia-annullata-festa-d - facebook.com facebook

Annullata la Finalissima tra Spagna e Argentina. La UEFA: "L'AFA ha respinto ogni proposta" x.com