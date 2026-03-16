Ragazzini delle medie in gita alla moschea con lezioni su Maometto e arabo Lega furiosa | scuola o laboratorio di islamizzazione?

Un gruppo di studenti delle medie ha partecipato a una visita guidata alla moschea, dove sono state svolte lezioni su Maometto e la lingua araba. La vicenda ha suscitato la reazione di alcuni esponenti politici, che hanno accusato l’istituto di diventare un luogo di islamizzazione. Nel frattempo, simboli religiosi come il Crocifisso e il presepe sono stati rimossi dalle aule scolastiche.

Mentre i simboli della nostra tradizione, dal Crocifisso al presepe, vengono sistematicamente sfrattati dalle aule in nome di una malintesa “laicità”, c’è chi decide di trasformare la scuola in un laboratorio di indottrinamento. Accade a Trezzo sull’Adda, dove l’Istituto Comprensivo “Ai nostri caduti” ha programmato per le classi terze medie una visita d’istruzione presso la moschea di Mezzago. Polemica a Monza, alunni delle medie in gita alla moschea. Non si tratta di una semplice visita architettonica. Secondo la circolare inviata alle famiglie, il programma dei giorni 24 e 26 marzo prevede laboratori sulla vita di Maometto, sui pilastri dell’Islam e persino sulla scrittura araba. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ragazzini delle medie in gita alla moschea, con lezioni su Maometto e arabo. Lega furiosa: scuola o laboratorio di islamizzazione? Articoli correlati Gita scolastica in moschea per seminario su Maometto e diritti delle donne islamichedi Francesca Galici – In gita scolastica alla moschea: è l’idea avuta da una scuola di Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano. Via Paruta, moschea fuorilegge. La Lega: "Stop al ghetto arabo"Sardone: "Ci sono già due strutture, più lo stabile comunale di via Esterle usato abusivamente senza messa in sicurezza" Rispunta la moschea abusiva... Altri aggiornamenti su Ragazzini delle medie in gita alla... Temi più discussi: Lo spettacolo della Tirreno Adriatico emoziona i ragazzi delle Scuole Medie; Torino, la rivolta dei genitori contro gli zaini pesanti: Cartelle di 8 o 9 chili sulle spalle di ragazzini che ne pesano trenta; Studenti in cattedra per un giorno. Lezioni di scienze ai più piccoli; Nuove violenze tra i ragazzini sugli autobus a Mantova. L’assessore: Ora basta. Ragazze più brave in Italiano e ragazzi più bravi in Matematica: stereotipi confermati anche dalle prove Invalsi. Tra fattori culturali aspettative e modalità di insegnamentoLe differenze tra ragazze e ragazzi negli apprendimenti scolastici compaiono molto presto e tendono a consolidarsi nel corso del percorso di studi. È quanto emerge dal Rapporto nazionale INVALSI 2025, ... orizzontescuola.it Sant'Angelo Lodigiano, due ragazzini delle scuole medie imbrattano la chiesa del Chiesuolo: «Ti amo. Mi sposi?». RintracciatiUna dichiarazione d’amore sui muri della chiesa del Chiesuolo a Sant'Angelo Lodigiano. I responsabili sono due giovani studenti delle scuole medie: lei di 12 anni e lui di 13. La frase, scritta con la ... milano.corriere.it Un 19enne è stato brutalmente aggredito da un gruppo di ragazzini, tutti minorenni, prima sul treno e poi sulla banchina della stazione di Bisceglie. I fatti risalgono al 28 febbraio scorso ma solo poche ore fa il padre della vittima, Vincenzo Rizzi, foggiano, ex - facebook.com facebook Nel carcere minorile, torturavano i ragazzini Meloni, donna, cristiana e madre non ha nulla da dire Carlo Forte, l’Unità x.com