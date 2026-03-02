Il Carlo Urbani di Jesi riconosciuto come centro di eccellenza per la chirurgia bariatrica

Il reparto di chirurgia dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, diretto dal dottore, è stato riconosciuto come centro di eccellenza per la chirurgia bariatrica dalla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche (SICOB). La decisione è stata comunicata recentemente e testimonia il livello di specializzazione e le competenze presenti nel reparto. La certificazione si aggiunge alle attività di riferimento nel settore della chirurgia dell’obesità.

JESI - La Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche (SICOB) ha conferito al reparto di Chirurgia dell'Ospedale "Carlo Urbani" di Jesi, diretto dal dott. Roberto Campagnacci, il prestigioso riconoscimento di "Centro di Eccellenza".Il titolo certifica l'elevato livello.