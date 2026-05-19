Esperienze e incontri nel territorio del Greco di Tufo DOCG l' evento a Montefusco
Mercoledì 20 maggio 2026 alle 10.00, Montefusco ospiterà l’evento “Esperienze e incontri nel territorio del Greco di Tufo DOCG”. L’iniziativa si svolgerà nel territorio dei comuni di Montefusco e Torrioni e sarà un educational tour rivolto alla promozione del settore vitivinicolo locale. Durante la giornata sono previsti incontri e visite nelle aziende agricole, con particolare attenzione alle produzioni di Greco di Tufo DOCG e alle attività legate alle eccellenze territoriali.
Montefusco si prepara ad accogliere, mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 10.00, l’iniziativa “Esperienze e incontri nel territorio del Greco di Tufo DOCG”, educational tour dedicato alla valorizzazione del comparto vitivinicolo e delle eccellenze territoriali dei comuni di Montefusco, Torrioni e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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