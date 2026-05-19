Esperienze e incontri nel territorio del Greco di Tufo DOCG l' evento a Montefusco

Mercoledì 20 maggio 2026 alle 10.00, Montefusco ospiterà l’evento “Esperienze e incontri nel territorio del Greco di Tufo DOCG”. L’iniziativa si svolgerà nel territorio dei comuni di Montefusco e Torrioni e sarà un educational tour rivolto alla promozione del settore vitivinicolo locale. Durante la giornata sono previsti incontri e visite nelle aziende agricole, con particolare attenzione alle produzioni di Greco di Tufo DOCG e alle attività legate alle eccellenze territoriali.

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