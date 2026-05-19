Esperienze e incontri nel territorio del Greco di Tufo DOCG l' evento a Montefusco

Da avellinotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio 2026 alle 10.00, Montefusco ospiterà l’evento “Esperienze e incontri nel territorio del Greco di Tufo DOCG”. L’iniziativa si svolgerà nel territorio dei comuni di Montefusco e Torrioni e sarà un educational tour rivolto alla promozione del settore vitivinicolo locale. Durante la giornata sono previsti incontri e visite nelle aziende agricole, con particolare attenzione alle produzioni di Greco di Tufo DOCG e alle attività legate alle eccellenze territoriali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Montefusco si prepara ad accogliere, mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 10.00, l’iniziativa “Esperienze e incontri nel territorio del Greco di Tufo DOCG”, educational tour dedicato alla valorizzazione del comparto vitivinicolo e delle eccellenze territoriali dei comuni di Montefusco, Torrioni e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Tufo, "Vespe nella città del Greco"C'è una magia particolare nel vedere una scia di "Vespe" che si snoda tra i vigneti.

Il Greco di Tufo a Chablis: dall'Irpinia al cuore della BorgognaIl patron Ferrante di Somma e il Winemaker Vincenzo Mercurio hanno presentato lo scorso sabato, 28 febbraio, lo studio sulla zonazione aziendale...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web