Tufo Vespe nella città del Greco
Una scena insolita si presenta tra i vigneti di una cittadina del Greco, dove alcune vespe si muovono in fila, creando una scia visibile tra le piante. La zona è nota per i suoi vini di alta qualità e per il paesaggio che si estende tra colline e filari. In questo ambiente, si può osservare come la natura si intrecci con le attività agricole locali, senza che vi siano segnali di disagio o interventi umani immediati.
C'è una magia particolare nel vedere una scia di "Vespe" che si snoda tra i vigneti. E' il racconto di un Paese che sa ancora godersi il tempo, la bellezza del paesaggio, la bontà dei prodotti e la fragranza di un vino di pregio.Evento e degustazioneDomenica 17 Maggio 2026 si può diventare.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
Il Greco di Tufo a Chablis: dall'Irpinia al cuore della BorgognaIl patron Ferrante di Somma e il Winemaker Vincenzo Mercurio hanno presentato lo scorso sabato, 28 febbraio, lo studio sulla zonazione aziendale...
Il centro città cambia look, addio sculture rosse: ecco le Vespe artistichePontedera, 3 aprile 2026 – Le sculture rosse di Giuliano Tomaino che hanno accompagnato Pontedera durante il periodo natalizio hanno lasciato il...