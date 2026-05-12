Tufo Vespe nella città del Greco

Una scena insolita si presenta tra i vigneti di una cittadina del Greco, dove alcune vespe si muovono in fila, creando una scia visibile tra le piante. La zona è nota per i suoi vini di alta qualità e per il paesaggio che si estende tra colline e filari. In questo ambiente, si può osservare come la natura si intrecci con le attività agricole locali, senza che vi siano segnali di disagio o interventi umani immediati.

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