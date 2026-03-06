Il Greco di Tufo a Chablis | dall' Irpinia al cuore della Borgogna

Lo scorso sabato, 28 febbraio, il patron Ferrante di Somma e il Winemaker Vincenzo Mercurio hanno presentato uno studio sulla zonazione aziendale delle Cantine di Marzo a Chablis, in Borgogna. L'evento si è svolto nella regione francese, coinvolgendo i rappresentanti delle cantine locali e portando l'attenzione sulla presenza del Greco di Tufo in questa zona.

Il patron Ferrante di Somma e il Winemaker Vincenzo Mercurio hanno presentato lo scorso sabato, 28 febbraio, lo studio sulla zonazione aziendale delle Cantine di Marzo a Chablis, in Borgogna. Questo importante lavoro di zonazione e studio sul Terroir di Tufo, avviato nel 2020 con il contributo della società Le Ali di Mercurio e dell’Università degli Studi del Sannio, ha permesso di confermare ed evidenziare nei cru di Greco di Tufo di Cantine di Marzo diversi descrittori olfattivi che rientrano nella complessa e affascinante categoria dei “vini minerali”. Proprio per i risultati ottenuti — in cui il descrittore "minerale" è stato più volte citato e declinato in varie sottocategorie — è apparso naturale cercare un confronto con territori in cui la "mineralità" è il tratto distintivo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

