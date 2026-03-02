Ospedale San Jacopo | nel 2025 cresce la chirurgia oncologica eseguiti 1600 interventi complessivi

Nel 2025, l’ospedale San Jacopo ha completato circa 1.600 interventi chirurgici, con un aumento nel settore della chirurgia oncologica rispetto agli anni precedenti. La struttura ha pubblicato i dati relativi alle attività svolte nel corso dell’anno, evidenziando un incremento nelle operazioni eseguite. Un bilancio che riflette le modalità di lavoro del presidio durante tutto il 2025.

Un bilancio estremamente positivo per il polo pistoiese: registrato un incremento del 5% per il trattamento delle neoplasie a fegato, stomaco e colon PISTOIA – Il presidio ospedaliero San Jacopo traccia il bilancio delle proprie attività chirurgiche relative all’anno 2025. I dati ufficiali dell’Unità operativa di chirurgia generale evidenziano una tenuta strutturale dei volumi operativi complessivi, affiancata da un rialzo specifico del 5% per quanto concerne le procedure di asportazione tumorale maggiore. Questo incremento ha riguardato, nello specifico, il trattamento delle neoplasie a carico del colon, dello stomaco e del fegato. L’analisi statistica dell’ultimo anno restituisce il quadro di una struttura a pieno regime. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

