Stop temporaneo della chirurgia oculistica a Penne | Liste d' attesa dedicate e interventi eseguiti a Pescara

Nella sede della Direzione generale della Asl di Pescara si è tenuta una riunione per discutere della sospensione temporanea delle sedute di chirurgia oculistica nell’ospedale di Penne. È stato comunicato che sono state istituite liste d’attesa dedicate per i pazienti vestini e che gli interventi vengono ora eseguiti presso l’ospedale di Pescara. La decisione riguarda esclusivamente il periodo di sospensione e le procedure alternative adottate.

Incontro alla Asl per fare il punto della situazione dopo la sospensione delle attività, dovuta a una "sopravvenuta carenza di personale medico specialistico" Liste d'attesa dedicate per i pazienti vestini e interventi eseguiti a Pescara. È quanto comunicato nel corso di una riunione che si è svolta nella sede della Direzione generale della Asl di Pescara, convocata dopo la temporanea sospensione delle sedute di chirurgia oculistica nell'ospedale di Penne. La sospensione dell'attività chirurgica è legata a una carenza sopravvenuta di personale medico specialistico: negli ultimi mesi l'unità operativa ha perso quattro specialisti, due per pensionamento e due per aspettativa.