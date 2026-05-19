La tensione tra Iran e Stati Uniti resta alta, con un nuovo ultimatum arrivato dall'ex presidente americano. Mentre le parti cercano di mantenere la tregua, ancora fragile, la Nato valuta la possibilità di intervenire nello Stretto di Hormuz, area strategica per il traffico marittimo mondiale. La proposta prevede un intervento militare nel caso in cui la situazione non si risolvesse entro luglio. La dinamica degli eventi si sviluppa in un contesto di crescente preoccupazione internazionale per la stabilità della regione.

Un nuovo, l’ennesimo, ultimatum di Donald Trump. Ma intanto, mentre la tregua – sempre in bilico – regge, ci pensa la Nato a lanciare una nuova minaccia, ipotizzando un intervento nello Stretto di Hormuz se la situazione non dovesse sbloccassi entro luglio. Il presidente degli Stati Uniti avverte l’Iran, sostenendo che concede “un periodo limitato”, tra i 2 e i 3 giorni o “forse fino all’inizio della settimana” per chiudere un accordo. Trump spiega che è stato contattato dai Paesi del Golfo per chiedergli di “cancellare l’attacco perché si è vicini a un accordo” e per questo motivo per ora ogni azione è stata sospesa. Gli ultimatum di Trump e l’ipotetica missione Nato nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Escalation in Iran, ora la Nato pensa a una missione nello Stretto di Hormuz

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FULL REMARKS: Kaja Kallas Rejects EU Military Role at Strait of Hormuz This Is Not EUs War, |AC1B

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