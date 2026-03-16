Il 16 marzo, il Regno Unito e la Germania hanno comunicato ufficialmente di non voler partecipare a una possibile missione della NATO nello stretto di Hormuz. La decisione riguarda entrambe le nazioni, che hanno deciso di non intervenire in eventuali operazioni militari nella zona. La posizione è stata annunciata attraverso dichiarazioni ufficiali, senza riferimenti a motivazioni o dettagli ulteriori.

“Ma non si tratterà di una missione della Nato”, ha precisato, mentre Trump aveva affermato che “ci saranno conseguenze molto negative per la Nato” se gli alleati dovessero rifiutare di mobilitarsi. “Penso piuttosto a una collaborazione tra partner, non solo l’Europa e gli Stati Uniti, ma anche gli stati del Golfo”, ha aggiunto. Poco prima Berlino aveva sottolineato che la guerra lanciata dagli Stati Uniti e da Israele “non ha niente a che fare con la Nato”. “La Nato è un’alleanza il cui scopo è difendere l’integrità territoriale degli stati membri e non ha alcun mandato per intervenire fuori dei loro confini”, ha dichiarato Stefan Kornelius, portavoce del governo tedesco. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Londra e Berlino dicono no a una missione della Nato nello stretto di Hormuz

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