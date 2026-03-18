Il governo iraniano ha dichiarato che non ci sono le condizioni per una missione nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, un rappresentante del governo italiano ha criticato la politica estera del suo paese, affermando che aspetta le decisioni di Washington e si piega di conseguenza. La situazione rimane tesa, con continui scambi di dichiarazioni tra le parti coinvolte.

“Abbiamo un governo che purtroppo in politica estera aspetta le decisioni che arrivano da Washington e poi si genuflette”. Lo ha dichiarato il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine del suo intervento a Napoli a un dibattito sulla riforma della giustizia in programma all’ Università Federico II. “Non ci sono assolutamente gli estremi per una missione e lasciarsi coinvolgere nello Stretto di Hormuz. Ha fatto tutto Trump insieme a Netanyahu. Si ristabilisca un principio di cooperazione internazionale, altrimenti andiamo incontro a escalation militare incontrollabile”, ha concluso Conte. Questo articolo Iran, Conte: "Non ci... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, Conte: Non ci sono gli estremi per una missione nello Stretto di Hormuz

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