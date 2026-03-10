Il ruolo delle donne la guerra e il futuro dell’Iran e della Palestina | alla Statale di Milano il confronto tra le scrittrici Pegah Moshir Pour e Widad Tamimi

Alla Statale di Milano si sono incontrate le scrittrici Pegah Moshir Pour e Widad Tamimi per discutere del ruolo delle donne, della guerra e del futuro dell’Iran e della Palestina. L’evento si è svolto presso la storica sede della Ca’ Granda, un edificio che dal Quattrocento ha rappresentato un punto di riferimento per la città. Le due autrici hanno condiviso le loro prospettive e le esperienze legate ai temi affrontati.

Milano, 10 marzo 2026 – Nel cuore di Milano, la Ca’ Granda è stata per secoli, da metà Quattrocento, un magnifico efficiente “Spedale di Poveri”. Distrutto dai bombardamenti anglo-americani del 1943. Poi restaurato per diventare sede dell’Università Statale. Ieri sera, nell’ Aula Magna aperta al pubblico, una “conversazione necessaria” tra due scrittrici e attiviste. Pegah Moshir Pou r – iraniana, nata a Teheran nel 1990 e arrivata in Italia a nove anni, a Milano, con il marito italiano e un bimbo, continua a vivere – a confronto con Widad Tamimi – nata a Milano nel 1981, figlia di un profugo palestinese fuggito dall’occupazione israeliana del 1967 e di una donna di origine ebraica, ora risiede in Slovenia, con il marito sloveno e tre figli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

