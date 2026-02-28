In giro con il volto coperto e un carrello | la Polizia locale interviene e denuncia due persone

Nella mattinata di giovedì, in via Sant’Antonio a Gatteo, la Polizia locale ha fermato due persone che si muovevano con il volto coperto e spingevano un carrello pieno di effetti personali. Gli agenti sono intervenuti dopo alcune segnalazioni di residenti che avevano notato l’atteggiamento sospetto di queste persone lungo la strada. La polizia ha proceduto con le denunce e ha identificato i soggetti coinvolti.

Momenti di apprensione nella mattinata di giovedì in via Sant’Antonio a Gatteo, dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza di due persone che si aggiravano lungo la strada con il volto coperto, spingendo un carrello carico di effetti personali. Una presenza insolita, ritenuta sospetta, che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Volto deformato da un accoltellamento: la polizia arresta due personeMontecatini Terme (Pistoia), 15 dicembre 2025 – La polizia ha eseguito due misure cautelari in carcere per l'accoltellamento al volto, con lesioni... Zuffa tra due persone nei pressi dei Giardini Speyer, interviene la Polizia: foglio di via per un 24enneUno dei due è stato immediatamente bloccato dagli operatori intervenuti, mentre il secondo, chiaramente immortalato dalle telecamere, è stato già... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Polizia. Temi più discussi: In giro con il volto coperto e un carrello: la Polizia locale interviene e denuncia due persone; Elettra Lamborghini, dopo la sua esibizione, protesta con Carlo Conti e Laura Pausini: Ci sono troppi festini in giro e non mi fanno dormire. Se non smettono, stasera scendo in pantofole con il megafono!. Segui Sanremo su Rainews.it #Sanremo2026; Un sacco di cantieri in giro per l’Italia sono fermi per la stessa ragione; Elettra Lamborghini svela la valigia di Sanremo 2026: dall'aerosol al mixer. Giro d’Italia ambasciatore del Made in Italy, con impatti da 2 miliardi sul sistema paeseIl Giro conta 200 milioni di audience con tutte le eccellenze italiane della filiera del ciclismo che si incontrano in un unico luogo risvolto, ha aggiunto Matteo Zoppas presidente Ice, quei due ... primaonline.it Il Giro d’Italia torna in Liguria nel 2026, arrivo di tappa a ChiavariGenova – Il Giro d’Italia 2026 tornerà in Liguria. Con un arrivo di tappa a Chiavari, dedicato ai velocisti. Ma si punta anche a fare il bis, a ottenere una partenza e ci sono ottime chance di farcela ... ilsecoloxix.it Vai Aglebert (Andrea Costa), arriva la polizia locale: volatile affidato alla Lipu. Mistero sulla sua provenienza: abbandonato nel cortile o caduto da un camion. - facebook.com facebook Questa è la più grande opportunità per il popolo iraniano di riprendersi il proprio Paese. Abbiamo sentito dire che molti dei loro membri dell'IRGC, dell'Esercito e delle altre Forze di Sicurezza e di Polizia non vogliono più combattere e cercano l'immunità da no x.com