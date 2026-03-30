Entra in un panificio e ruba l'incasso a volto scoperto | ripreso dalle telecamere

Un uomo ha fatto irruzione in un panificio e ha rubato l’incasso senza coprire il volto. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e le immagini sono state diffuse dal proprietario. Il deputato di AVS ha commentato l’accaduto definendolo “oltre il limite della decenza”.

Le immagini diffuse dal proprietario attraverso Francesco Emilio Borrelli: "Oltre il limite della decenza", commenta il deputato di AVS. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Entra per un caffè e ruba le mance: furto ripreso dalle telecamere a BariSi presenta come una cliente qualunque, entra nel locale, ordina un caffè e lo consuma senza attirare attenzioni. Ruba borsa in un ristorante di Piazza: "L’autore ripreso dalle telecamere"di Laura Valdesi SIENA "Ero al lavoro al ristorante, avevo messo la borsa in terra, dietro la cassa". Contenuti e approfondimenti su Entra in un panificio e ruba l 8217... Discussioni sull' argomento Entra in un panificio e ruba attrezzature per 10mila euro: i carabinieri lo scoprono mentre le carica su un furgone e scatta l’arresto; Con le mani nella pasta: Panificare è un’arte fatta di passione e tradizione familiare; Ancona, via Isonzo, un anno di cantiere. I residenti: Stringeremo i denti; Furto in un panificio a Gela, scoperto e arrestato. Basket: la Virtus Trapani batte il Cus Catania ed entra nei Play Off #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Francesco Rubini (Aic) entra nel dibattito su Portonovo: «Servono Area marina protetta e arretramento delle attività» x.com