Energia Meloni punta al Golfo e sfida Bruxelles per le bollette

Il governo italiano ha annunciato un intervento nel settore energetico, concentrandosi su un possibile aumento delle spese per la difesa. Questa decisione ha suscitato interrogativi su come tali investimenti possano influire sulle bollette per cittadini e imprese. Nel frattempo, si discute sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che potrebbero essere dirottati dal governo, con l’obiettivo di finanziare le nuove misure. La questione riguarda anche le relazioni con le istituzioni europee e le modalità di gestione delle risorse comunitarie.

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