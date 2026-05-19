Enel ha annunciato l'acquisto di sette impianti fotovoltaici negli Stati Uniti, un'operazione valutata circa 120 milioni di euro. Questo intervento rappresenta un altro passo della società nel settore delle energie rinnovabili nel paese, dove ha già concluso un'altra acquisizione nelle settimane precedenti. La società, guidata da un amministratore delegato, mantiene così il suo impegno di espansione nel mercato nordamericano delle fonti energetiche sostenibili.

Enel continua a investire nelle rinnovabili negli Stati Uniti. Il gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha annunciato una nuova acquisizione nel solare nordamericano, la seconda in pochi mesi. L’obiettivo di Enel è da tempo quello di espandere la capacità produttiva green attraverso asset già operativi in mercati considerati strategici. Negli Stati Uniti il fotovoltaico è oggi la fonte rinnovabile in più rapida crescita. Nel triennio 2025-2027 sono attesi decine di gigawatt di nuova capacità, sostenuti anche dalla domanda dei data center e dei grandi consumatori industriali. I dettagli dell’operazione. L’operazione, realizzata tramite la controllata Enel Green Power North America, riguarda un portafoglio di sette impianti fotovoltaici in esercizio, per una capacità complessiva di circa 270 MW e una produzione annua stimata in circa 0,4 TWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Enel acquista 7 impianti fotovoltaici negli Usa, operazione da 120 milioni di euro

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