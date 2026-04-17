Energia 12 milioni di euro per nuovi impianti fotovoltaici

La Regione siciliana ha annunciato che verranno assegnati 12 milioni di euro attraverso Irfis, destinati a finanziare l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici per uso domestico. L’obiettivo è sostenere le famiglie siciliane nell’adozione di sistemi di produzione di energia rinnovabile. L’avviso pubblico riguarda la concessione di finanziamenti a tasso zero e si rivolge a chi desidera installare impianti fotovoltaici per l’autoconsumo.

La Regione siciliana ha pubblicato, attraverso Irfis, l'avviso per l'assegnazione di finanziamenti a tasso zero per l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo delle famiglie siciliane. La misura, contenuta nell'ultima finanziaria regionale e proposta dall'assessorato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Incentivi all'Ammortamento per Investimenti in Beni Strumentali 2026 2028 Notizie correlate Regione e sostenibilità ambientale, 12 milioni di euro per nuovi impianti fotovoltaiciLa Regione Siciliana ha pubblicato, attraverso Irfis, l’avviso per l'assegnazione di finanziamenti a tasso zero per l'installazione di nuovi impianti... Due nuovi impianti fotovoltaici sorgeranno a Villanova: pannelli su una superficie agricola di oltre 6 ettariIn via Bassetta stanno per sorgere due nuovi impianti di produzione di energia elettrica solare su due distinti terreni, ma vicini Si moltiplicano... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: In Italia oltre 5 milioni vivono in povertà energetica: la mappa; Energia sotto pressione: l’effetto domino della crisi nel Golfo; Energia: Descalzi, problema volumi gas-petrolio, se non produci in proprio rischi; Oltre 78 milioni per imprese, mobilità sostenibile, acqua e housing sociale: la Regione Marche aggiorna il Programma FESR. Energia, dalla Regione 12 milioni per nuovi impianti fotovoltaiciPALERMO – La Regione Siciliana ha pubblicato, attraverso Irfis, l’avviso per l’assegnazione di finanziamenti a tasso zero per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo d ... livesicilia.it Plenitude completa l’acquisizione di Acea Energia: operazione da 500 milioni di euro e 1,2 milioni di nuovi clientiPlenitude e ACEA hanno annunciato l’acquisizione da parte di Plenitude del 100% del capitale sociale di Acea Energia e del 50% del capitale sociale di Umbria Energy ... affaritaliani.it Pure l’elvetica Edelweiss diminuisce l’offerta. L’Agenzia internazionale dell’energia: «In Europa ci sono scorte solo per 6 settimane». Per l’aumento dei costi EasyJet perde oltre 500 milioni di sterline in un semestre. - facebook.com facebook ++Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE): l'Ue ha carburante per aere per circa 6 settimane++ x.com