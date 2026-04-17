Energia 12 milioni di euro per nuovi impianti fotovoltaici

Da agrigentonotizie.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione siciliana ha annunciato che verranno assegnati 12 milioni di euro attraverso Irfis, destinati a finanziare l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici per uso domestico. L’obiettivo è sostenere le famiglie siciliane nell’adozione di sistemi di produzione di energia rinnovabile. L’avviso pubblico riguarda la concessione di finanziamenti a tasso zero e si rivolge a chi desidera installare impianti fotovoltaici per l’autoconsumo.

La Regione siciliana ha pubblicato, attraverso Irfis, l'avviso per l'assegnazione di finanziamenti a tasso zero per l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo delle famiglie siciliane. La misura, contenuta nell'ultima finanziaria regionale e proposta dall'assessorato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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