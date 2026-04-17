Regione e sostenibilità ambientale 12 milioni di euro per nuovi impianti fotovoltaici

La Regione Siciliana ha annunciato l'apertura di un bando tramite Irfis, con 12 milioni di euro disponibili per finanziare impianti fotovoltaici a tasso zero. Il finanziamento riguarda l'installazione di impianti destinati all'autoconsumo da parte delle famiglie dell'isola. L'obiettivo è promuovere l'uso di energie rinnovabili e sostenere il settore dell'autoproduzione energetica domestica. La richiesta può essere presentata nelle prossime settimane.

La Regione Siciliana ha pubblicato, attraverso Irfis, l’avviso per l'assegnazione di finanziamenti a tasso zero per l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo delle famiglie siciliane. La misura, che fa parte delle norme contenute nell'ultima Finanziaria regionale, è.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Bando MASE da 262 milioni di euro per impianti FOTOVOLTAICI nel MEZZOGIORNO Notizie correlate Due nuovi impianti fotovoltaici sorgeranno a Villanova: pannelli su una superficie agricola di oltre 6 ettariIn via Bassetta stanno per sorgere due nuovi impianti di produzione di energia elettrica solare su due distinti terreni, ma vicini Si moltiplicano... Da Regione Lombardia 3,5 milioni di euro per gli impianti sportivi della provinciaTrenta milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione da Regione Lombardia hanno generato 81 progetti finanziati e oltre 88 milioni di euro di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Oltre 78 milioni per imprese, mobilità sostenibile, acqua e housing sociale: la Regione Marche aggiorna il Programma FESR; Ambiente: al via in Sardegna il Worshop internazionale del progetto NaTour4ClimateChange, sette destinazioni turistiche mediterranee cooperano per l’adattamento climatico; Osservatorio regionale dei Rifiuti, avviato il confronto sulle criticità del ciclo rifiuti e sugli obiettivi per il futuro; Stop al consumo di suolo agricolo per l'energia pulita. Settore della sostenibilità e della valutazione ambientale strategica• Gestione degli interventi finanziati in materia di sostenibilità ambientale destinati agli Enti pubblici titolari di CEAS (Centri di educazione all’ambiente e alla sostenibilità); • Gestione del ... regione.sardegna.it Coldiretti Campania e Assessorato regionale all’Ambiente: insieme per un’agricoltura sostenibileStampa Un’agricoltura sostenibile e responsabile, capace di salvaguardare il territorio e le esigenze di reddito degli agricoltori. Questo il percorso intrapreso della Coldiretti Campania in sinergia ... salernonotizie.it Aeroporto di Perugia, la Regione si prende 30 giorni di tempo per il nuovo cda. Spunta anche il volo per Roma. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook 16/4/26.Giornate del turismo fluviale con Regione Veneto e Unipli (Pro Loco): 18-19 aprile 26. Località e referenti in ambedue i giorni: Chioggia, Ilaria 041-5510400. Loreo, Stefano 3452518596. Porto Tolle, Edoardo 3298607630. Taglio di Po, Idrovora di Ca' x.com