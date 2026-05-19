Enabot presenta i FamilyBot EBO Mini & Mini Sport

Enabot ha annunciato il lancio di due nuovi modelli di robot domestici, chiamati FamilyBot EBO Mini e Mini Sport. Entrambi sono dispositivi di dimensioni compatte progettati per offrire assistenza e intrattenimento all’interno delle abitazioni. La presentazione è avvenuta attraverso un comunicato stampa e include dettagli sulle caratteristiche tecniche e funzionali di ciascun modello. I robot sono stati sviluppati per essere facilmente integrabili negli ambienti domestici, con funzionalità pensate per coinvolgere le famiglie e migliorare la cura quotidiana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui