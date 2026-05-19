Enabot presenta i FamilyBot EBO Mini & Mini Sport
Enabot ha annunciato il lancio di due nuovi modelli di robot domestici, chiamati FamilyBot EBO Mini e Mini Sport. Entrambi sono dispositivi di dimensioni compatte progettati per offrire assistenza e intrattenimento all’interno delle abitazioni. La presentazione è avvenuta attraverso un comunicato stampa e include dettagli sulle caratteristiche tecniche e funzionali di ciascun modello. I robot sono stati sviluppati per essere facilmente integrabili negli ambienti domestici, con funzionalità pensate per coinvolgere le famiglie e migliorare la cura quotidiana.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Mini but Mighty, Big on Care (piccolo nelle dimensioni, immenso nella cura) SHENZEN, Cina, 19 maggio 2026PRNewswire — Enabot, azienda leader nella robotica domestica, ha annunciato oggi il lancio di EBO Mini ed EBO Mini Sport, due FamilyBot compatti progettati per aiutare gli utenti a rimanere in contatto con i propri cari, prendersi cura degli animali domestici e interagire con gli spazi interni in modo più immersivo e dinamico, rispecchiando lo slogan del marchio “Mini but Mighty” (piccolo ma potente) per un’esperienza che si dimostra davvero “Big on Care” (grande nella cura). EBO Mini ed EBO Mini Sport possono essere preordinati a un prezzo di lancio rispettivamente di €169,99 (sconto di €30) e €209,99 (sconto di €40) sul sito web Enabot. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Sullo stesso argomento
Mini jihadisti già tra di noi (e non così mini). Allarme radicalizzazione islamicaAdesso vediamo se i soliti noti della giustificazione a tutti i costi, della sociologia "prêt-à-porter", verranno a dirci che non c'è problema, che è...
Leggi anche: Dani & Robbi al Centro Campania, mini show e meet & greet per tutta la famiglia