Al Centro Commerciale Campania si terrà un evento dedicato a Dani & Robbi, con un mini show aperto a tutte le età. Durante l’iniziativa, i partecipanti avranno l’opportunità di assistere alla performance e di incontrare i personaggi, scattando foto ricordo con loro. L’evento è pensato come un momento di svago e condivisione per famiglie e bambini presenti in centro.

Dani & Robbi arrivano al Centro Commerciale Campania. Durante l’evento, il pubblico potrà assistere al mini show e scattare una foto ricordo insieme a loro, vivendo un momento speciale da condividere in famiglia. Un pomeriggio all’insegna del divertimento e della fantasia attende grandi e piccoli al Centro Commerciale Campania. Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 17:00, arrivano Dani & Robbi, tra i creator più amati dai bambini e dalle famiglie, per uno speciale mini-show dal vivo con meet & greet. Dopo il successo dei loro video su YouTube, diventati un appuntamento fisso per migliaia di famiglie, Dani & Robbi portano la loro energia dal web alla realtà.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Dani & Robbi al Centro Campania, mini show e meet & greet per tutta la famiglia

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