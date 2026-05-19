Emilia-Romagna prima regione per numero di stranieri | Parma la provincia con la percentuale più alta il 15,4 oltre 70 mila persone
L'Emilia-Romagna si conferma la regione italiana con la maggiore presenza di cittadini stranieri, che complessivamente sono circa 579.000, rappresentando il 13% della popolazione regionale. Tra queste, più di 413.000 provengono da paesi extra UE. Nella provincia, il numero di persone di origine straniera supera i 70.000, con una percentuale più alta rispetto ad altre aree, attestandosi al 15,4%. Questi dati si riferiscono alle statistiche più recenti disponibili sulle presenze straniere nel territorio regionale.
"L’Emilia-Romagna è la regione italiana con la più alta presenza di cittadini stranieri: 579mila persone, pari al 13% della popolazione, di cui oltre 413mila extra UE. E Parma diventa la provincia con la percentuale più, con il 15,4% di residenti stranieri, pari a oltre 70mila persone. Numeri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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