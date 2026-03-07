Bollette del gas Parma è la provincia più cara dell’Emilia-Romagna

Nel 2025, le famiglie di Parma hanno sostenuto i costi più elevati per il gas domestico rispetto alle altre province dell’Emilia-Romagna. La provincia si distingue per il valore più alto delle bollette, evidenziando un dato che riguarda il territorio e le sue utenze. La spesa complessiva per il gas nel 2025 si concentra principalmente in questa area, secondo i dati disponibili.

Secondo l’analisi di Facile.it nel 2025 la spesa media per luce e gas in regione è stata di 2.270 euro. Nel Parmense però il costo del gas è il più alto: in media 1.726 euro a famiglia Bollette ancora pesanti per le famiglie e un primato poco invidiabile per il territorio. Parma risulta infatti la provincia dell’Emilia-Romagna dove nel 2025 si è speso di più per il gas domestico. È quanto emerge da un’analisi di Facile.it, che ha esaminato i costi sostenuti dai clienti domestici nel mercato libero con tariffa indicizzata. Secondo lo studio, nel Parmense la spesa media per il gas ha raggiunto i 1.726 euro l’anno, a fronte di un consumo medio di 1. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Bollette luce e gas, il triste record di Parma: 2.500 euro a famiglia, spesa più alta in Emilia-Romagna nel 2025

Leggi anche: Caro bollette 2025, Frosinone è la provincia laziale più cara per luce e gas

Approfondimenti e contenuti su Bollette del gas Parma è la provincia....

Temi più discussi: Bollette luce e gas, il triste record di Parma: 2.500 euro a famiglia, spesa più alta in Emilia-Romagna nel 2025; Bollette, Parma maglia nera per il gas in Emilia-Romagna; Caro bollette, Ferrara seconda in Emilia Romagna: quasi 2.500 euro a famiglia in un anno; Caro bollette, a Ravenna costi dell'elettricità sotto la media regionale: ma per il gas quasi 1.650 euro all'anno.

Caro bollette, a Ravenna costi dell'elettricità sotto la media regionale: ma per il gas quasi 1.650 euro all'annoConsiglio comunale, quartieri, tribunale, strade. Essere presenti è un mestiere, non un’opzione. Con due caffè al mese sostieni il presidio locale e chi racconta ciò che ti riguarda davvero. Il benefi ... ravennatoday.it

Bollette 2025, luce più leggera a Rimini ma il gas pesa sul bilancio. Quanto pagano le famiglie riminesiGli esperti di Facile.it: Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo ... riminitoday.it

’, ’ Bollette pazze dell’acqua, Emilio Izzo, portavoce del comitato ‘’Io non pago’’ accusa il sindaco di Isernia: fu lui e il centrosinistra a scegliere di aderire all’Egam, oggi ci ritroviamo in queste condizio - facebook.com facebook

La premier Giorgia Meloni per ora minaccia tasse più alte su chi specula sull’energia. “Il decreto è pronto”, dice uno dei suoi colonnelli, Giovanni Donzelli. Difficile che lo spettro del 2022, quello delle bollette e del pieno fuori controllo, possa essere arginato co x.com