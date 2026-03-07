Bollette del gas Parma è la provincia più cara dell’Emilia-Romagna

Nel 2025, le famiglie di Parma hanno sostenuto i costi più elevati per il gas domestico rispetto alle altre province dell’Emilia-Romagna. La provincia si distingue per il valore più alto delle bollette, evidenziando un dato che riguarda il territorio e le sue utenze. La spesa complessiva per il gas nel 2025 si concentra principalmente in questa area, secondo i dati disponibili.

Secondo l’analisi di Facile.it nel 2025 la spesa media per luce e gas in regione è stata di 2.270 euro. Nel Parmense però il costo del gas è il più alto: in media 1.726 euro a famiglia Bollette ancora pesanti per le famiglie e un primato poco invidiabile per il territorio. Parma risulta infatti la provincia dell’Emilia-Romagna dove nel 2025 si è speso di più per il gas domestico. È quanto emerge da un’analisi di Facile.it, che ha esaminato i costi sostenuti dai clienti domestici nel mercato libero con tariffa indicizzata. Secondo lo studio, nel Parmense la spesa media per il gas ha raggiunto i 1.726 euro l’anno, a fronte di un consumo medio di 1. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

