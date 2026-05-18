Il 18 maggio 2026, a New York, è stato annunciato che Elon Musk ha perso la causa contro OpenAI. Musk aveva chiesto un risarcimento di 150 miliardi di dollari, sostenendo che i vertici di OpenAI avessero sottratto la startup da lui co-fondata nel 2015. Secondo l'accusa, la società di intelligenza artificiale sarebbe passata da organizzazione senza scopo di lucro a impresa a scopo di lucro. La causa si è conclusa con una sentenza negativa per Musk.

New York, 18 maggio 2026 – Elon Musk ha perso la causa contro OpenAI. Il magnate accusava i vertici della società di intelligenza artificiale di aver ‘rubato’ di fatto la startup da lui co-fondata nel 2015 trasformandola da non profit company in azienda a scopro di lucro. Chiedeva un risarcimento danni di 150 miliardi di dollari che prometteva di destinare ad opere benefiche, oltre a una nuova ristrutturazione del gruppo, e all'uscita del Ceo Altman e del presidente Greg Brockman. Secondo quanto scrive Bloomberg, dopo tre settimane di dibattimento, il tribunale di Oakland, California, ha respinto e annullato l’azione legale di Musk perché arrivata oltre i termini di legge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La causa (persa) di Elon Musk per OpenAI. Il Ceo di Tesla chiedeva un risarcimento da 150 miliardi di dollari

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Faber Report: Judge rules Elon Musk's lawsuit over OpenAI for-profit conversion can head to trial

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